Trabalhadores da Transtejo e Soflusa aprovam proposta de valorização salarial

Os trabalhadores da Transtejo e Soflusa, incluindo os mestres, aprovaram hoje a proposta de valorização salarial feita pela administração das duas empresas que asseguram o transporte fluvial no rio Tejo, informou fonte sindical.

"Todos os trabalhadores da Transtejo e Soflusa deram aval ao acordo, já é definitivo", avançou à Lusa Alexandre Delgado do Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias e Energia (SITEMAQ).

Em 22 de julho, já todos os sindicatos tinham ratificado a proposta de aumento de 28 euros para todos os trabalhadores e a integração do atual subsídio de chefia dos mestres (49,44 euros) no salário base desta categoria profissional, com efeito a partir de agosto.