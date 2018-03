Trabalhadores de cantinas do Norte em greve exigem salários "dignos"

Por Lusa | 11:50

Cerca de 50 trabalhadores das cantinas da região Norte que hoje cumprem greve concentraram-se junto às instalações da AHRESP, no Porto, exigindo aumentos salariais "dignos", que permitam "repor o poder de compra perdido entre 2010 e 2017".

"Na região Norte mais de 90 cantinas escolares estão encerradas, no Centro mais de 80. Há vários institutos públicos e do Setor Empresarial do Estado [com cantinas] encerradas. Ainda não temos informação global sobre a greve, mas é maior do que a do dia 02 de novembro no Norte e também a maior greve de sempre no que toca ao setor escolar", disse aos jornalistas o dirigente sindical Francisco Figueiredo.

Segundo o sindicalista, em 2017, seguindo as orientações da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), as empresas procederam a um aumento salarial "miserável", de 2%, "quando a inflação no período 2010/2017 foi de 9%".