Trabalhadores do Opart suspendem greve mas mantêm-se "vigilantes"

Os trabalhadores do Organismo de Produção Artística (Opart) suspenderam os pré-avisos de greve vigentes devido ao "caminho de compromisso e negociação" proposto pela nova administração, mas avisam que falta encontrar solução para as suas reivindicações.

"Os trabalhadores do OPART, EPE decidiram ontem [sábado], dia 06 de julho, pela suspensão dos pré-avisos de greve vigentes, mas esta suspensão não indica que se tenha encontrado a solução para todas as reivindicações e problemas laborais criados pelos factos e decisões das últimas semanas", lê-se num comunicado divulgado hoje pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE).

Segundo explica, "esta suspensão acontece porque os trabalhadores consideraram que o novo Conselho de Administração da empresa demonstrou ter a capacidade, em cerca de 48 horas, de propor um caminho de compromisso e negociação em que reconhece que os trabalhadores e o Cena-STE fazem parte da solução e em que se pretende fazer uma negociação com um horizonte mais profundo do que até agora tinha sido proposto".