Trabalhadores do São Carlos e da CNB iniciam greves na sexta-feira

Os trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado iniciam na sexta-feira uma série de greves, que irão manter até haver garantias da parte do Ministério das Finanças, em relação às suas reivindicações.

Os trabalhadores, hoje reunidos em plenário, decidiram manter a greve, disse à Lusa Irina Oliveira, do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), salientando que, "apesar de os trabalhadores estarem cientes de que houve uma aproximação às exigências por parte do conselho de administração do Organismo de Produção Artística [OPART, que gere as duas estruturas], tem de haver um compromisso por parte do Ministério das Finanças".

Os trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e da Companhia Nacional de Bailado (CNB) marcaram greves às apresentações da ópera "La Bohème", na sexta-feira, no sábado, na terça-feira e a 14 de junho, no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, do bailado "Dom Quixote", entre 11 e 13 de julho, no Teatro Rivoli, no Porto, e aos espetáculos incluídos no Festival ao Largo, que decorre habitualmente em julho, em Lisboa.