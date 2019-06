Trabalhadores dos impostos em greve no dia 27 pela negociação das carreiras

Os trabalhadores dos impostos cumprem no dia 27 uma nova greve em protesto pela revisão das carreiras, desta vez convocada pela Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira (APIT) e cujo pré-aviso foi hoje divulgado.

"Entendemos que o anteprojeto de decreto-lei que estabelece a revisão das carreiras especiais da Autoridade Tributária e Aduaneira, apresentada pelo Governo, persiste nos mesmos erros e omissões do passado, com a agravante de apresentar resoluções que são prejudiciais para o presente e para o futuro dos funcionários da AT [Autoridade Tributária], nomeadamente quanto a remunerações, suplementos e SIADAP [Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública], entre outras", lê-se no aviso prévio de greve.

Recordando ter-se pronunciado, "em devido tempo, sobre esse anteprojeto" e apresentado "propostas válidas" e que "representam uma efetiva resolução para evitar que o passado se repita agora com um novo diploma", a APIT afirma que "pouco ou nada do que foi por si proposto foi atendido".