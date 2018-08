Traçado da nova linha férrea junto a Évora obtém declaração de impacte ambiental

Por Lusa | 13:32

O troço ferroviário junto a Évora da futura linha Sines/Caia obteve declaração de impacte ambiental, com parecer "favorável condicionado" à construção do corredor que apresenta uma distância intermédia em relação à cidade, dos três que foram estudados.

"Ponderados os impactes negativos e a sua possibilidade de minimização, bem como perspetivados os impactes positivos, emite-se decisão favorável", pode ler-se na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do projeto, consultada hoje pela agência Lusa.

Emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e disponível na sua página na Internet, a declaração indica que o parecer favorável está condicionado "à adoção da solução 2 do estudo prévio e ao cumprimento de termos e condições" que constam do documento.