Tradição e inovação reunidas em Oliveira do Bairro

Concelho destaca-se pela beleza do vale do Cértima, pelo espólio valioso da igreja de Oiã e também pelo recém-criado museu do rádio.

01:12

Situada a sul do distrito de Aveiro, a cidade de Oliveira do Bairro resulta de uma perfeita união entre a tradição e a inovação, entre o antigo e o novo.



Visitar esta região implica obrigatoriamente conhecer as raízes do que somos hoje, uma vez que nas várias freguesias ainda se encontram muitos vestígios celtas e pré-celtas e, também, romanos.



O património edificado, em especial o religioso, é, aliás, um dos pontos fortes de Oliveira do Bairro. Destaca-se a Igreja de Oiã, que foi inaugurada em 1901 e tem o espólio mais valioso de todo o concelho. É conhecida pela sua tribuna, pelos retábulos e pelas pinturas que recebeu do Convento de Santa Ana de Coimbra.



Um outro ponto importante da cidade é, sem dúvida alguma, o Grupo Escultórico, um monumento alusivo à entrega da Carta de Foral a Oliveira do Bairro, em 1514. Foi concebido pelo mestre escultor Lagoa Henriques.



Para quem visita Oliveira do Bairro impõe-se também uma visita à Radiolândia - Museu do Rádio. Inaugurado há menos de um ano, o espaço alberga 1500 rádios, que foram colecionados ao longo de 50 anos por um morador do concelho e agora cedidos ao museu.



Mas não só é o património edificado que tem importância. A natureza assume também um papel fundamental na cidade. Exemplo disso mesmo é o Vale do Cértima, que possui uma beleza ímpar. Ali, os visitantes podem ver as cegonhas-brancas e muitas outras espécies de aves, como garças, milhafres e águias.



O ideal é perder mesmo um pouco de tempo neste local e apreciar as aves a alimentarem-se nas marinhas de arroz. Um outro espaço onde pode também respirar ar puro é no Parque dos Pinheiros Mansos, o local ideal para uma tarde bem passada.



O centro da cidade é também uma zona que não pode ficar esquecida. É lá que os visitantes podem conhecer um pouco da gastronomia da região e, também, do artesanato, com destaque para a cestaria, a latoaria e a tapeçaria.



Região marcada pelo vinho e pelo leitão da Bairrada

Na cidade de Oliveira do Bairro pode apreciar o muito conhecido leitão da Bairrada e também o vinho produzido naquela mesma região. A cabidela, a feijoada de leitão, a deliciosa chanfana, a vitela à Vouga e os rojões à moda da Bairrada são outros dos pratos típicos que pode provar.