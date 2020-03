Um acidente com três carros está, esta quinta-feira, a condicionar a circulação rodoviária na Segunda Circular, no sentido Aeroporto-Benfica.Há dois feridos a registar, que estão a ser avaliados no local pelo INEM.Segundo fonte oficial dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, a colisão entre os três veículos ligeiros ocorreu na Avenida General Norton de Matos.O alerta foi dado às 06h53. Foram mobilizados para o local oito operacionais, apoiados por três viaturas.Em atualização