Colisão junto à Amadora condiciona circulação no IC19 no sentido Sintra - Lisboa

Acidente ocorreu cerca das 16h30.

16:57

Uma colisão entre um veículo pesado e um veículo ligeiro de passageiros junto à Amadora está a condicionar a circula no IC19, no sentido Sintra - Lisboa.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando da PSP de Lisboa, o acidente ocorreu cerca das 16h30 e estará a provocar o condicionamento de trânsito.



As autoridades não conseguiram confirmar, para já, que o trânsito estivesse totalmente cortado, mas um popular avançou que o pesado terá ficado atravessado entre duas vias do Itinerário Complementar.