Transportadoras dizem que reforçaram oferta para fazer face ao aumento de passageiros

As transportadoras da zona de Lisboa registaram um grande aumento do número de passageiros após a entrada em vigor dos novos passes e revelaram ter adotado medidas para reduzir este impacto, contrariando as críticas dos passageiros.

A recordista é a Fertagus, empresa do comboio da Ponte 25 de Abril, que revelou à agência Lusa que "o número de passageiros transportados, medidos através de uma contagem a um dia útil de maio, cresceu 19,2% face às contagens realizadas em 2018, sendo que os períodos de ponta cresceram 16% e fora das pontas 26%".

"A taxa de ocupação global do comboio cresceu de 22% para 26% e, no período de ponta da manhã, a taxa de ocupação subiu de 56% para 63%", acrescentou.