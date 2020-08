Travessia do rio causa três mortos na província angolana do Cuanza Norte

Três pessoas, entre as quais um bebé de três meses, morreram afogadas quando tentavam atravessar um rio na província angolana do Cuanza Norte, informou o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros local.

Segundo o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Cuanza Norte, Joaquim Domingos, as forças continuam a realizar buscas para encontrar os corpos desaparecidos desde segunda-feira.

Dos cinco camponeses, que tentavam atravessar de uma margem para outra do Rio Lucala, faleceram uma mulher, com a filha às costas, e o tripulante da canoa, de 56 anos, cujo corpo já foi encontrado.

"Os mergulhadores tudo fizeram no sentido de procurarem encontrar os dois outros, mas, infelizmente, também se fez tarde, devido à complexidade que o próprio rio apresenta", referiu o responsável, em declarações à Televisão Pública de Angola, garantindo que os trabalhos de busca vão prosseguir hoje.