Treinador do Arsenal testa positivo e falha jogo com o Manchester City

O espanhol Mikel Arteta, atual técnico do Arsenal, testou positivo ao coronavírus e vai estar ausente, no sábado, do jogo com o Manchester City, da 21.ª jornada da Liga inglesa de futebol, anunciou hoje o clube londrino.

"Mikel está isolado, tal como indicam as diretrizes do governo. Desejamos-lhe tudo de bom", refere o Arsenal, num curto comunicado.

O Arsenal, dos portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares, recebe no sábado o Manchester City, de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, líder da Liga inglesa e adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões.