Treinador do Sporting espera jogo difícil na receção ao Vitória de Guimarães

O treinador do Sporting acredita que o Vitória de Guimarães vai tentar fazer no domingo, em Alvalade, um jogo igual ao que fez com o Arsenal, antevendo uma partida difícil na oitava jornada da I Liga de futebol.

"O Vitória de Guimarães vem aqui tentar fazer um jogo similar ao que fez no estádio Emirates, mas, é como eu digo, nós também os conhecemos bem, tanto os jogadores como o treinador. É uma equipa recheada de bons valores. Quase nunca apresenta o mesmo 'onze' porque tem muitas soluções. Vai ser um dos jogos mais difíceis que temos nos próximos tempos", disse Silas.