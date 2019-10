Treinador do Tondela quer diminuir favoritismo do Benfica mesmo sem jogos perfeitos

O treinador do Tondela disse hoje que quer diminuir o favoritismo do Benfica na receção aos 'encarnados', no domingo, na oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, mesmo reconhecendo que não há jogos perfeitos.

"O favoritismo é 80%-20%, mas não quer dizer que estejamos rendidos. Essa diferença existe e vamos tentar que durante o jogo esses 80%-20% sigam para 60%-40% e 55%-45%. É o nosso objetivo e é para isso que estamos a trabalhar", admitiu Natxo González.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, às 15:00, no Estádio João Cardoso, frente ao Benfica, o técnico espanhol acrescentou que "obviamente antes do início da partida o Benfica é muito superior", mas acredita que terá "argumentos para que essa distância seja menor" durante o desafio.