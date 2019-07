Treinador português assina contrato para liderar Seleção Nacional de Futebol de Timor-Leste

O português Fabiano Flora, atual treinador do Boavista FC Timor, assina hoje contrato para liderar a Seleção Nacional de Futebol de Timor-Leste, com o primeiro objetivo a preparação para os jogos do sudeste asiático, no final do ano.

Flora, que vai acumular os dois cargos até final da temporada, disse que vai trabalhar para renovar a imagem da seleção, atuando tanto "dentro como fora do campo", para preparar adequadamente o futuro.

"É um grande desafio. Antes de tudo, o mais importante, é limpar a imagem dada anteriormente", disse à Lusa em Díli.