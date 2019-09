Treinador promete Santa Clara "competente" frente ao FC Porto

O treinador do Santa Clara disse hoje que a sua equipa vai fazer um jogo "competente" e "com muita ambição" no reduto do FC Porto, domingo, em encontro da sexta jornada da I Liga de futebol.

"A valia do adversário relativamente aos anteriores é diferente, mas com todo o respeito pelo adversário, também sabemos as nossas competências e as nossas valias", afirmou João Henriques na antevisão ao encontro do Estádio do Dragão.

De acordo com o técnico dos açorianos, o Santa Clara vai fazer "um jogo competente e com muita ambição".