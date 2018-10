Três arquitetos vencem Prémio Fernando Távora com novo olhar sobre percurso do século XVI

Por Lusa | 00:01

Os arquitetos Pedro Bragança, Filipa de Castro Guerreiro e Carla Garrido de Oliveira, investigadores do grupo ATPH-Arquitetura, Engenharia e Maquetes, são os vencedores da 14.ª edição do Prémio Fernando Távora, foi hoje anunciado.

O anúncio do vencedor da 14.ª edição do Prémio Fernando Távora foi feito esta noite, no salão nobre da Câmara Municipal de Matosinhos, nas comemorações do Dia Mundial da Arquitetura, numa organização da Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos (OASRN) com o município e a Casa da Arquitetura.

A OASRN realçou que, pela primeira vez, venceu uma proposta em coautoria. A proposta intitula-se "Viagem pela viagem de Duarte d'Armas, perspetivas presentes de territórios limiares".