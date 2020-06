Três feridos em colisão em Vila Nova de Gaia

Um jovem, de 24 anos, sofreu ontem ferimentos graves numa aparatosa colisão entre a carrinha em que seguia, um camião, e um carro, na EN1, em Grijó, Vila Nova de Gaia. No mesmo acidente, duas mulheres, mãe e filha, que seguiam na viatura ligeira, também ficaram feridas.





Os Bombeiros Sapadores de Gaia, Carvalhos e Lourosa estiveram no local. Elementos da GNR dos Carvalhos e de Aveiro investigam as causas do acidente. A vítima foi transportada pelos Bombeiros dos Carvalhos para o Hospital de Gaia. O trânsito esteve cortado, nos dois sentidos, durante cerca de duas horas.