Três ministros defendem votação para afastar atual primeiro-ministro australiano

Por Lusa | 02:15

Três ministros australianos disseram hoje que o primeiro-ministro Malcolm Turnbull perdeu o apoio do Governo e que deve ser realizada uma votação interna para eleger um novo líder rapidamente.

Mathias Cormann, Michaelia Cash e Mitch Fifield divulgaram as suas posições no dia em que o ex-ministro Peter Dutton defendeu que os parlamentares do conservador Partido Liberal devem eleger um novo primeiro-ministro.

Cormann, o ministro das Finanças, declarou publicamente seu apoio a Turnbull na quarta-feira, mas hoje disse que Dutton deveria liderar o Governo.