Três mulheres e seis crianças mortas a tiro em ataque no norte do México

Três mulheres e seis crianças foram mortas, na segunda-feira, por elementos de um cartel no norte do México, havendo ainda sete crianças feridas e uma desaparecida, todas com dupla cidadania mexicana e norte-americana, disseram as autoridades mexicanas.

Três mulheres e 14 crianças viajavam numa caravana de três veículos automóveis entre Galeana e Sonora, no México, perto da fronteira com os EUA, quando foram atacadas por um grupo armado, suspeito de ligações a cartéis de droga, que disparou indiscriminadamente sobre os passageiros.

O ministro mexicano da Segurança e Proteção do Cidadão, Alfonso Durazo, explicou que o ataque ocorreu na segunda-feira, a meio do dia, e admitiu a possibilidade de as vítimas terem sido confundidas com um gangue rival de cartéis de droga, devido ao tipo de carros (SUV de cor preta) em que se deslocavam.