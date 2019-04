Três toneladas de hidrocarbonetos derramadas no Porto de Sines

Por Lusa | 11:39

Um derrame de cerca de três toneladas de hidrocarbonetos ocorreu hoje no Terminal XXI do Porto de Sines, em Setúbal, tendo sido "ativados os meios de contingência" com vista "à contenção e recolha" do produto, informou o município.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, explicou que "foram derramadas cerca de três toneladas de hidrocarbonetos" para o mar, que ficaram contidas na área do Terminal XXI "porque foram de imediato acionados os meios de contingência do porto de Sines".

O autarca indicou ainda que o derrame "aconteceu durante a trasfega de combustível", esta madrugada.