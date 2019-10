Três vítimas da derrocada na Madeira permanecem nos cuidados intensivos

Três das 11 vítimas da derrocada ocorrida na quarta-feira no Caldeirão Verde, na Madeira, permanecem internadas nos cuidados intensivos do Hospital Central do Funchal, sendo uma de nacionalidade portuguesa e duas francesas, informou hoje o Serviço Regional de Saúde.

"As três estão estáveis e estão no serviço de medicina intensiva", disse a diretora clínica do Hospital Central do Funchal, Regina Rodrigues, em declarações à comunicação social, esclarecendo que se trata de um cidadão português de 30 anos, com traumatismo cranioencefálico e torácico, um francês também com 30 anos, com traumatismo cranioencefálico, e uma francesa de 63 anos que sofreu a amputação de um braço no acidente.

A derrocada que provocou os 11 feridos ocorreu cerca das 14:00 junto à lagoa do Caldeirão Verde, no concelho nortenho de Santana, por onde passa uma levada com 6,5 quilómetros de extensão e um tempo médio de percurso de cinco horas e meia, sendo muito procurada por turistas.