Treze albufeiras com menos de 40% de água no final de outubro

Verificou-se uma descida no volume armazenado em todas as bacias hidrográficas monitorizadas comparativamente ao último mês.

Por Lusa | 06:52

Treze das 60 albufeiras monitorizadas em Portugal continental tinham em outubro reservas inferiores a 40% do volume total e apenas cinco estavam acima dos 80%, segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).



No último dia do mês de outubro e comparativamente ao último dia do mês anterior verificou-se uma descida no volume armazenado em todas as bacias hidrográficas monitorizadas, de acordo com dados divulgados esta terça-feira pelo SNIRH,



A bacia do Guadiana era a que apresentava no final de outubro maior disponibilidade de água (76,7%), seguida da do Douro (63%), Tejo (62,8%), Mira (59,6%), Arade (57,5%), Mondego (57,4%), Cávado (56,5%), Barlavento (55,7%), Oeste (49,7%) e Sado (43,9%).



As bacias do Lima (25,2%) e Ave (36,6%) tinham o número mais baixo no final de outubro.



Os armazenamentos de outubro de 2018 por bacia hidrográfica apresentam-se contudo superiores às médias de outubro (1990/91 a 2016/17), exceto para as bacias do Douro, Tejo, Sado, Guadiana e Arade.



A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.