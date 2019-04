Tribunal Arbitral do Desporto suspende castigo de dois jogos a Ricardo Costa

Por Lusa | 19:27

O central do Tondela Ricardo Costa pode defrontar o Marítimo, no Funchal, na 31.ª jornada da I Liga de futebol, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter hoje suspendido o castigo de dois jogos.

O clube do distrito de Viseu emitiu um comunicado no qual dá conta de que o TAD "decretou a providência cautelar de suspensão de eficácia dos efeitos do castigo de dois jogos de suspensão aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF" a Ricardo Costa.

Esta decisão do TAD significa que o capitão do Tondela, que cumpriu um jogo de castigo frente ao Boavista, na 30.ª jornada, poderá ser utilizado pelo técnico do Tondela, Pepa, no próximo jogo contra o Marítimo, marcado para domingo, às 15:00, da 31.ª jornada da prova.