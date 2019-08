Tribunal colombiano ordena captura de ex-líderes das FARC após anúncio de regresso às armas

O tribunal especial para a paz na Colômbia ordenou a captura de cinco ex-líderes da antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) que anunciaram esta quinta-feira, em vídeo, "uma nova etapa da luta" armada.

Na sequência da promessa, o tribunal revogou "o benefício da suspensão dos mandados de prisão" de Iván Márquez - principal negociador do acordo de paz de 2016 -, Seuxis Paucias Hernández, conhecido como "Jesús Santrich", Henry Castellanos Garzón ("El Paisa"), José Vicente Lesmes ("Walter Mendoza") e José Manuel Sierra Sabogal ("Zarco Aldinever)".

Depois de mais de um ano de paradeiro desconhecido, o ex-número dois das FARC e principal negociador do acordo de paz de 2016, Iván Márquez, reapareceu num vídeo esta quinta-feira com outros ex-líderes do grupo, anunciando o regresso às armas.