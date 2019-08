Tribunal do Equador ordena prisão preventiva do ex-Presidente Rafael Correa

A Justiça equatoriana determinou esta quinta-feira a prisão preventiva do ex-Presidente Rafael Correa pelo seu suposto envolvimento num caso de suborno orquestrado com membros do seu Governo para concessão de contratos com o Estado.

A juíza Daniella Camacho requereu que a medida cautelar ratificasse o pedido feito na quarta-feira pela Procuradora Geral do Estado, Diana Salazar, e levando em conta, disse, que a prisão será "legal, constitucional e convencional" e, portanto, "não arbitrária".

Salazar investiga um esquema denominado de "Subornos 2012-2016" (ex-'Arroz Verde'), no qual outros três ex-membros do Executivo de Correa (2007-2017) estão supostamente envolvidos, aos quais também aplicou a mesma medida de coação.