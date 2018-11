Tribunal marca para 14 de novembro inspeção judicial ao local do curso de Comandos

Por Lusa | 11:42

O tribunal agendou hoje para 14 de novembro uma "inspeção judicial" ao local onde decorreu o 127.º curso de Comandos, no Campo de Tiro (Alcochete), no qual morreram os instruendos Hugo Abreu e Dylan da Silva.

Hugo Abreu e Dylan da Silva, à data dos factos ambos com 20 anos, morreram e outros nove instruendos sofreram lesões graves e tiveram de ser internados durante a denominada 'Prova Zero' (primeira prova do curso de Comandos) do 127.º curso de Comandos, que decorreu na região de Alcochete, distrito de Setúbal, a 04 de setembro de 2016.

Hoje, antes do início de mais uma sessão de julgamento, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça, a presidente do coletivo de juízes, Helena Pinto, marcou para a manhã da próxima quarta-feira, 14 de novembro, uma "inspeção judicial" ao local onde se realizou este curso de Comandos.