Trinta e seis por cento do continente em seca severa e extrema, desagravamento no norte e centro

Trinta e seis por cento de Portugal continental estava no final de outubro em situação de seca severa e extrema, tendo-se registado um desagravamento na região do Norte e Centro, segundo o IPMA.

De acordo com índice meteorológico de seca (PDSI) disponível no 'site' do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no final de outubro houve um desagravamento da situação de seca meteorológica nas regiões do Norte e Centro e na região sul mantinha-se a seca meteorológica.

O relatório indica que a 31 de outubro 33,5% do continente estava em seca moderada, 31,9% em seca severa, 17,5% seca fraca, 6,8% normal, 6% em chuva fraca e 4,3% em seca extrema.