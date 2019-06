Triplo atentado suicida matou 30 pessoas e fez mais de 40 feridos na Nigéria

Um triplo atentado suicida, atribuído ao grupo 'jihadista' Boko Haram, no domingo, fez 30 mortos e mais de 40 feridos no nordeste da Nigéria, segundo a anunciaram hoje os serviços de segurança do país.

De acordo com as mesmas fontes, este foi um dos atentados mais mortíferos perpetrado pelo grupo islamista naquela região.

"Por agora, nós registámos 30 mortos e mais de 40 feridos", explicou à agência francesa AFP Usman Kachalla, responsável local dos serviços de segurança.