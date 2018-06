Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Triunfos com assinatura Moura na Corrida Correio da Manhã

Quarenta anos de alternativa do cavaleiro empolgou os aficionados.

Por Patrícia Bento | 01:30

A praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa, recebeu quinta-feira à noite mais uma Corrida Correio da Manhã. Um espetáculo tauromáquico que ficou marcado pelos 40 anos de alternativa do cavaleiro João Moura.



Uma noite especial que o toureiro fez questão de partilhar com os filhos, João Moura Jr. e Miguel Moura. Este último foi considerado o grande triunfador da noite, com uma excelente prestação nas duas lides.



Também o sobrinho de João Moura, João Augusto Moura, brilhou numa lide a pé.



As pegas da noite estiveram a cargo dos grupos de forcados amadores de Portalegre, Arronches e Monforte. O cabo deste último grupo dedicou uma pega ao Correio da Manhã, na pessoa de Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial-adjunto do CM.