Trudeau anuncia que será candidato nas legislativas de 2019

Primeiro ministro canadiano reiterou a vontade de praticar uma "política positiva".

Por Lusa | 05:59

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, anunciou no domingo que vai ser candidato nas legislativas, previstas para o outono do próximo ano.

Trudeau foi oficialmente nomeado, no domingo, pelo Partido Liberal, no círculo eleitoral de Papineau (centro de Montreal, bastião liberal e do qual é deputado desde 2008. Trudeau foi reeleito em 2011 e 2015.

Num discurso perante membros do partido, em Montreal, onde participou na marcha do orgulho 'gay', Trudeau reiterou a vontade de praticar uma "política positiva".