Trump acusa imprensa de usar caso dos explosivos para fazer ato político

Por Lusa | 02:35

O Presidente dos EUA acusou a imprensa de usar a detenção de um simpatizante seu, no caso do envio de pacotes bomba a figuras democratas, "para fazer um ato político", a menos de duas semanas das eleições intercalares.

"Temos visto um esforço por parte dos media nas últimas horas em usar as ações sinistras de um indivíduo para fazer um ato político contra mim", afirmou Donald Trump, no estado da Carolina do Norte, durante um comício na sexta-feira.

"Os media tentam atacar os incríveis norte-americanos que apoiam o nosso movimento, um movimento que procura devolver o poder ao povo", acrescentou Trump, considerando ter os seguidores mais honestos, trabalhadores e patrióticos, que existem "à face da terra".