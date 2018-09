Trump assina lei orçamental e evita paralisação da administração federal

Por Lusa | 19:42

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou hoje uma lei orçamental de 854 mil milhões de dólares para manter a administração federal em funcionamento até 07 de dezembro, evitando uma paralisação parcial antes das eleições legislativas intercalares de novembro.

Trump assinou o diploma para financiar as Forças Armadas e várias agências civis sem a presença de jornalistas, de acordo com uma fonte da Casa Branca que pediu o anonimato.

As duas câmaras do Congresso -- a Câmara dos Representantes e o Senado -- tinham já aprovado a lei orçamental no início desta semana.