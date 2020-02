Trump diz que vai tomar todas as medidas necessárias para proteger Estados Unidos do coronavírus

O Presidente dos Estados Unidos advertiu na terça-feira que vai tomar todas as medidas necessárias para proteger a população do país do surto do novo coronavírus.

No discurso anual do Estado da Nação, Donald Trump disse que estava a cooperar com Pequim para contar a propagação da doença.

"Proteger a saúde dos norte-americanos também significa combater as doenças contagiosas. Estamos a cooperar com o Governo chinês e a trabalhar estreitamente em relação ao surto do novo coronavírus na China", afirmou.