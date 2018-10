Trump promete "castigo severo" se houver envolvimento saudita no caso Khashoggi

Por Lusa | 15:09

O presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu hoje que a Arábia Saudita possa estar por detrás do desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi e advertiu que, se for esse o caso, haverá um "castigo severo".

"Vamos investigar [o desaparecimento] até ao fim e haverá um castigo severo", disse o presidente norte-americano numa entrevista à televisão CBS gravada na quinta-feira e de que foram divulgados excertos.

Trump afirmou que os dirigentes sauditas "negam de todas as maneiras que se possa imaginar" a alegação de que o jornalista saudita tenha sido morto no consulado da Arábia Saudita em Istambul, mas acrescentou: "Podiam ser eles? Sim".