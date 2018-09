Trump recebe "número dois" do Departamento de Justiça na quinta-feira -- Casa Branca

Por Lusa | 19:15

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá na quinta-feira o vice-procurador-geral, Rod Rosenstein, cuja saída foi hoje mencionada por vários 'media' norte-americanos, informou a Casa Branca.

A saída do "número dois" do Departamento de Justiça (equivalente ao Ministério da Justiça) tem sido insistentemente referenciada desde a publicação de informações de que este responsável teria sugerido, em 2017, que Trump era inapto para ocupar funções presidenciais.

Hoje, vários 'media' norte-americanos avançaram que Rosenstein teria sido recebido esta segunda-feira na Casa Branca e de que teria renunciado verbalmente ao cargo após ter falado com o chefe de gabinete de Trump, John Kelly. Uma decisão que pretendia antecipar um possível despedimento por parte do Presidente norte-americano, de acordo com as mesmas fontes.