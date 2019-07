Trump substitui diretor dos serviços de informações por congressista republicano

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje a nomeação de John Ratcliffe, um congressista republicano, para diretor dos serviços de informações nacionais, em substituição de Dan Coats, que deixa o cargo a 15 de agosto.

"Compete-me anunciar que o muito respeitado congressista John Ratcliffe, do Texas, será nomeado por mim para ser o diretor de informações nacionais", escreveu hoje Trump na sua conta pessoal do Twitter.

O Presidente norte-americano destacou que o congressista foi procurador federal no passado, considerando que o próximo chefe dos serviços de informações do Estado "inspirará e liderará com grandeza o país que ama".