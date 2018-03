Por Lusa | 04:05

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, terá decidido cessar as funções do seu conselheiro de Segurança Nacional, existindo rumores para a possibilidade de outras mudanças no seu executivo, noticiou na quinta-feira o jornal The Washington Post.

Segundo o jornal, que refere cinco fontes, Donald Trump procura substitutos para o general H.R. McMaster, o seu conselheiro para a Segurança Nacional, com quem nunca se terá entendido, mas estará disposto a demorar algum tempo para o demitir, por não o querer o humilhar e pretender um sucessor que dê garantias.

A confirmar-se, a saída do conselheiro Segurança Nacional sucederá à do secretário de Estado, Rex Tillerson, esta semana, informa a agência EFE.