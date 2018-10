Turista alemão de 82 anos morre na Madeira a fazer uma levada

Homem ter-se-à sentido mal e foi encontrado já cadáver.

Por Lusa | 16:43

Um turista alemão de 82 anos de idade acabou por morrer esta segunda-feira enquanto fazia o percurso da levada dos Tornos, na Camacha, concelho de Santa Cruz, informou fonte da Proteção Civil Regional.

De acordo com a mesma fonte, o turista ter-se-á sentido mal a meio do percurso, tendo muito provavelmente entrado em paragem cardiorrespiratória e acabado por falecer no local.

A mulher, que o acompanhava, alertou as autoridades que mobilizaram a corporação de Bombeiros de Santa Cruz para o local, mas encontraram o turista já cadáver quando chegaram.