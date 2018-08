Turquia aumenta tarifas sobre as importações de produtos dos EUA

Por Lusa | 06:30

A Turquia aumentou hoje as tarifas sobre as importações de uma série de produtos dos Estados Unidos, mais uma decisão que revela uma escalada do conflito entre os dois países da NATO.

"Dentro da estrutura do princípio da reciprocidade e em retaliação aos ataques económicos conscientes dos Estados Unidos foram aumentadas as taxas sobre importações de determinados produtos", escreveu hoje o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, na sua página oficial da rede social Twitter.

De acordo com uma publicação no Diário Oficial, Ancara impôs taxas suplementares sobre as importações de produtos como o arroz, veículos, álcool, carvão e cosméticos.