Turquia condena "declarações irresponsáveis" de Netanyahu sobre Cisjordânia

Por Lusa | 13:27

A Turquia condenou hoje as "declarações irresponsáveis" do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que prometeu anexar partes da Cisjordânia se for reeleito nas legislativas de terça-feira.

"A Cisjordânia é um território palestiniano ocupado por Israel em violação do Direito internacional. As declarações irresponsáveis do primeiro-ministro Netanyahu para conseguir alguns votos mesmo antes das eleições legislativas não podem e não vão mudar este facto", escreveu o chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, no Twitter.

"As democracias ocidentais vão reagir ou vão continuar a apaziguar? Tenham vergonha!", reagiu por seu lado Ibrahim Kalin, porta-voz do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, também naquela rede social.