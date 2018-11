TV japonesa cancela banda que associou bombardeamento atómico e libertação da Coreia do Sul

Por Lusa | 04:09

Uma televisão japonesa cancelou a atuação de uma banda após uma polémica sobre uma 't-shirt' de um dos membros que associava o bombardeamento atómico e a libertação da Coreia do Sul do domínio nipónico na II Guerra Mundial.

O canal de televisão tomou a decisão após uma controvérsia nas redes sociais pelo facto de um dos membros da banda sul-coreana BTS ter envergado uma 't-shirt' com a imagem de uma composição de um bombardeamento atómico e da celebração da libertação da Coreia do Sul do domínio do Japão que teve início em 1910 e só terminou após a Segunda Guerra Mundial, em 1945.

A TV Asahi confirmou ter contactado a editora da banda para tentar perceber por que razão um dos músicos da BTS ostentava aquelas imagens na 't-shirt' e, entretanto, pediu desculpas aos telespetadores que esperavam pela atuação do grupo, agendada para hoje.