UE e Camões apresentam em Díli programa PROCULTURA para apoio a PALOP e Timor-Leste

Por Lusa | 02:28

A União Europeia (UE) e o Instituto Camões desafiaram hoje os agentes culturais em Timor-Leste a participarem no projeto PROCULTURA, iniciativa destinada à promoção do emprego e rendimento no setor cultural nos PALOP e Timor-Leste.

Destinado a programas em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, o PROCULTURA, avaliado em 19 milhões de euros, visa "promover o emprego no setor cultural, com foco nas artes performativas, que incluem música, dança e teatro".

Ao mesmo tempo, visa "fortalecer o conhecimento técnico de recursos humanos especializados nesta área e aumentar o acesso de produtos culturais dos PALOP-TL aos mercados regionais e internacionais".