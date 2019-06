UE reclama libertação dos detidos de Tiananmen e lamenta silêncio de Pequim

A União Europeia reclamou hoje a libertação das pessoas detidas há 30 anos durante "os protestos pacíficos pela democracia" na Praça de Tiananmen, em Pequim, e lamentou o silêncio das autoridades chinesas sobre os acontecimentos de 1989.

Em comunicado, a Alta Representante da UE para a Política Externa sublinha que "os números exatos daqueles que morreram e foram detidos em 04 de junho (de 1989) e na repressão que se seguiu nunca foram confirmados e poderão nunca vir a ser conhecidos", lamentando que, ainda hoje, Pequim não reconheça os acontecimentos de há 30 anos.

"O reconhecimento desses eventos e dos mortos, detidos ou desaparecidos em ligação com os protestos de Tiananmen é importante para as gerações futuras e para a memória coletiva", sustenta Federica Mogherini no comunicado hoje divulgado em Bruxelas, por ocasião do 30.º aniversário da repressão sangrenta dos protestos de Tiananmen, em Pequim.