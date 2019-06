UE recusa alinhar com Washington e pede inquérito a ataques contra petroleiros no Golfo de Omã

Os Estados-membros da União Europeia (UE) mostraram-se hoje prudentes na atribuição de responsabilidades nos ataques contra petroleiros ocorridos na semana passada no Golfo de Omã, recusando-se a alinhar com Washington e Londres, que culpam o Irão.

"Tal decisão deve ser tomada com a máxima atenção. Conheço a análise feita pelos serviços de informação norte-americanos e britânicos, mas ainda não decidimos sobre aquilo que nos diz respeito. Devemos ser muito prudentes e recolher mais informações", disse o chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, à chegada à reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros da UE, a decorrer hoje no Luxemburgo.

"É essencial ter todas as provas" antes de tirar conclusões, afirmou, por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros finlandês, Pekka Haavisto.