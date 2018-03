UGT concorda com propostas do Governo sobre lei laboral mas quer ir mais além

Por Lusa | 16:10

A União Geral de Trabalhadores (UGT) assegurou hoje concordar com as propostas de alteração à legislação laboral apresentadas na sexta-feira pelo Governo, argumentando que este é um "bom ponto de partida" para ir mais além.

"Nós estamos de acordo com a proposta que o Governo apresentou, achamos é que podia ir mais além", disse o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, que falava na sessão de encerramento do congresso do Sindicato da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), em Lisboa.

Apontando que o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, afirmou que "este é um primeiro passo para se poder, eventualmente, obter um acordo de Concertação Social sobre algumas matérias", Carlos Silva classificou este conjunto de propostas como "um bom ponto de partida".