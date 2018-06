Um dos fugitivos mais procurados na Europa foi detido em Esposende

Por Lusa | 18:47

As autoridades espanholas, com a colaboração das forças de segurança portuguesas, detiveram em Portugal "um dos fugitivos mais procurados na Europa" responsável por um esquema que desviou mais de 11 milhões de euros ao fisco, anunciou hoje a polícia do país vizinho.

Segundo direção-geral da Polícia Nacional espanhola, o homem, de nacionalidade espanhola, foi localizado e detido a 22 de junho último nas imediações de um restaurante em Belinho, localidade portuguesa do concelho de Esposende.

"Agentes da Polícia Nacional, em cooperação com a Polícia Judiciária de Portugal e a Guarda Nacional Republicana Portuguesa, prenderam um dos fugitivos mais procurados da Europa", lê-se num comunicado de imprensa enviado hoje para as redações.