Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um ferido após acidente com três viaturas na A8

Viatura não se terá apercebido de que o trânsito estava parado e embateu na viatura da frente.

08:52

Um homem ficou com ferimentos leves depois de um acidente que aconteceu na manhã desta quarta-feira na A8, no sentido Loures-Lisboa.



O embate entre três viaturas ocorreu na saída da autoestrada para Frielas.



Segundo informações oficiais da polícia presente no local, o homem, com cerca de 60 anos, não se terá apercebido de que o trânsito estava parado e bateu na viatura da frente. Por sua vez, esta segunda viatura embateu num terceiro carro.



Na altura do acidente duas vias foram cortadas. Atualmente o trânsito recomeça a circular normalmente.



Por questões de precaução o condutor ferido foi levado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.



Em Atualização