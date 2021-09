Um sismo de magnitude 5,8 atingiu a ilha de Creta, na Grécia, esta segunda-feira.Segundo a Associated Press, há registo de um morto e pelo menos nove sofreram ferimentos.Foram sentidas várias réplicas e a imprensa local dá conta de que vários edifícios sofreram danos materiais, como queda de paredes. As escolas também já foram evacuadas.O Instituto Geodinâmico de Atenas registou o sismo às 9h17 locais, com um epicentro a cerca de 246 quilómetros da capital do país.