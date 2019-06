Um morto e 21 feridos em ataque rebelde iemenita a aeroporto saudita - coligação

Um ataque rebelde iemenita atingiu no domingo um aeroporto na vizinha Arábia Saudita, matando um sírio e ferindo 21 pessoas, informou hoje a coligação responsável pela intervenção militar no Iémen, liderada pelo reino saudita.

O porta-voz da coligação não especificou a natureza do ataque a este aeroporto, localizado no sudoeste do reino e alvo, a 12 de junho, do lançamento de mísseis pelos rebeldes iemenitas houthis que feriu 26 civis, de acordo com as autoridades sauditas.

"Um ataque terrorista das milícias houthis, apoiadas pelo Irão, no Aeroporto Internacional de Abha (...), matou um residente sírio e feriu 21 civis", avançou a coligação num comunicado divulgado pela agência oficial saudita, SPA.